Napoli, report allenamento: Petagna torna in gruppo, personalizzato per Maksimovic (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Napoli ha fornito un aggiornamento sulle condizioni degli infortunati nel report sull'allenamento mattutino. Da quanto emerge, Andrea Petagna sta meglio. L'attaccante ha svolto l'intero allenamento insieme al resto della squadra. Per Maksimovic, invece, parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. "Petagna ha svolto l'intero allenamento in gruppo. Maksimovic ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato".

