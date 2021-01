Milan, Mandzukic: “Ibrahimovic è un animale, dovrò essere come lui” (Di martedì 19 gennaio 2021) Mario Mandzukic è approdato a Milano è si è presentato ai tifosi del Milan: “Un club come questo ha sempre grandi obiettivi e ambizioni. Ci sono abituato e non mi crea problemi. E’ per questo che giochiamo a calcio, per essere i migliori”. Le parole del croato che ha poi parlato del tandem da sogno con Zlatan Ibrahimovic: “Lo seguo sin da quando ero giovanissimo, lo faccio anche adesso e sono felice di giocare nella sua stessa squadra. Siamo entrambi affamati di vittorie. Lui è ancora un vero e proprio animale e cercherò di essere lo stesso”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) Marioè approdato ao è si è presentato ai tifosi del: “Un clubquesto ha sempre grandi obiettivi e ambizioni. Ci sono abituato e non mi crea problemi. E’ per questo che giochiamo a calcio, peri migliori”. Le parole del croato che ha poi parlato del tandem da sogno con Zlatan: “Lo seguo sin da quando ero giovanissimo, lo faccio anche adesso e sono felice di giocare nella sua stessa squadra. Siamo entrambi affamati di vittorie. Lui è ancora un vero e proprioe cercherò dilo stesso”. SportFace.

