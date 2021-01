Meloni: «Non hanno la maggioranza assoluta, non credo che Mattarella chiuderà un occhio» (Di martedì 19 gennaio 2021) «La sinistra, che si considera al di sopra delle regole, ritiene che il presidente Mattarella in questo caso chiuderà un occhio. Ma ho troppo rispetto del presidente Mattarella per crederlo, a maggior ragione in un momento come questo». Lo ha affermato Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ospite di Fuori dal coro su Retequattro. Meloni: «Non si finga che va tutto bene» «Ho sentito prima Salvini e sentirò nei prossimi minuti Berlusconi: penso che insieme dobbiamo chiedere un colloquio al presidente della Repubblica, andare a trovarlo per chiedergli come intenda affrontare i prossimi giorni e le prossime settimane. L’unica cosa che non si può fare e fare finta che vada tutto bene». «Quello che dicono questi numeri è che la maggioranza assoluta al ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 gennaio 2021) «La sinistra, che si considera al di sopra delle regole, ritiene che il presidentein questo casoun. Ma ho troppo rispetto del presidenteper crederlo, a maggior ragione in un momento come questo». Lo ha affermato Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, ospite di Fuori dal coro su Retequattro.: «Non si finga che va tutto bene» «Ho sentito prima Salvini e sentirò nei prossimi minuti Berlusconi: penso che insieme dobbiamo chiedere un colloquio al presidente della Repubblica, andare a trovarlo per chiedergli come intenda affrontare i prossimi giorni e le prossime settimane. L’unica cosa che non si può fare e fare finta che vada tutto bene». «Quello che dicono questi numeri è che laal ...

