Malena | incidente sul set con Rocco Siffredi

Leggi su biccy

(Di martedì 19 gennaio 2021), intervistata da La Zanzara per Radio 24, ha svelato di aver avuto unsul set. A domanda diretta se le piacesse lavorare con la gola, l’attrice ha risposto affermativamente svelando però di aver avuto un problema durante la realizzazione di una scena con il partner Mike Chapman. “Mi piace farla, però mi è capitato di aver vomitato sul set durante una performance. Mike Chapman mi ha tappato il naso e le orecchie con la gambe ed è entrato in modo irruento. Piacciono queste scene forti, infatti è anche una delle scene più viste dai fan”. Quello non è stato l’unicosul set di. “Quella non è stata l’unica volta che ho vomitato. Una volta mi è successo anche conper lo stesso motivo: è entrato in modo irruente ed è stato come fare una lavanda ...