Macaluso | ‘Comunisti a modo nostro’ | esce il 18 febbraio il suo ultimo libro

Roma, 19 gen. – (Adnkronos) – In vista del centenario del Pci, Emanuele Macaluso, in collaborazione con l'ex parlamentare Claudio Petruccioli, aveva appena licenziato le bozze di stampa del libro "Comunisti a modo nostro. Storia di un partito lungo un secolo", che la casa editrice Marsilio pubblicherà il 18 febbraio (pagine 432, 18 euro). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

