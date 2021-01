Anubi_Inpw : RT @ilpost: Le proteste notturne in Tunisia - ilpost : Le proteste notturne in Tunisia -

Ultime Notizie dalla rete : proteste notturne

Il Post

Sono iniziate la scorsa settimana per protestare contro le misure restrittive dovute al coronavirus, ma nascondono un malcontento diffuso e più grande, soprattutto tra i giovani ...Una classe dirigente incapace a far fronte a una drammatica crisi economica e sociale. Ma tradita da dall’Europa che non ha fatto nulla per puntellare l’unico modello democratico lasciato dalle primav ...