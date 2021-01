L’abito da sposa ora si prova online. Tutti gli appuntamenti virtuali (Di martedì 19 gennaio 2021) Con i matrimoni posticipati o sospesi a causa della pandemia e dei conseguenti lockdown generalizzati, i brand e gli atelier specializzati in abiti da sposa si sono attrezzati per fornire appuntamenti virtuali. Un servizio dedicato a tutte le future spose alle prese con la scelta del vestito dei propri sogni, che vivono un periodo incerto. Spesso può essere difficile sapere cosa fare, a chi rivolgersi per un consiglio e da dove cominciare: grazie alle nuove tecnologie, è possibile non solo rimanere in contatto con il team di designer prescelto, ma anche prenotare sul web un primo incontro virtuale per iniziare da zero a progettare L’abito dei propri sogni. Gli interni di Atelier Emé a Milano. Il brand offre un servizio di consulenza online per le future spose alla ricerca delL’abito ... Leggi su iodonna (Di martedì 19 gennaio 2021) Con i matrimoni posticipati o sospesi a causa della pandemia e dei conseguenti lockdown generalizzati, i brand e gli atelier specializzati in abiti dasi sono attrezzati per fornire. Un servizio dedicato a tutte le future spose alle prese con la scelta del vestito dei propri sogni, che vivono un periodo incerto. Spesso può essere difficile sapere cosa fare, a chi rivolgersi per un consiglio e da dove cominciare: grazie alle nuove tecnologie, è possibile non solo rimanere in contatto con il team di designer prescelto, ma anche prenotare sul web un primo incontro virtuale per iniziare da zero a progettaredei propri sogni. Gli interni di Atelier Emé a Milano. Il brand offre un servizio di consulenzaper le future spose alla ricerca del...

