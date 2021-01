"Il governo Conte non può affrontare la tragedia in corso". dice Renzi (Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - "Questo luogo esige e merita rispetto, la sua valutazione signor presidente rispetto al fatto che questa crisi è incomprensibile, mi impone di guardarla negli occhi e di dirle cosa ha portato tutti noi ad allontanarci dal governo" Lo ha detto Matteo Renzi intervenendo a Palazzo Madama. "Noi pensiamo che il suo non sia il governo più bello del mondo, il governo migliore del mondo. Pensiamo che per la tragedia in corso ci sia bisogno di un governo più forte, ha aggiunto Renzi. "Non basta la narrazione del 'gli altri Paesi ci copiano, siamo un modello'". Leggi su agi (Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - "Questo luogo esige e merita rispetto, la sua valutazione signor presidente rispetto al fatto che questa crisi è incomprensibile, mi impone di guardarla negli occhi e di dirle cosa ha portato tutti noi ad allontanarci dal" Lo ha detto Matteointervenendo a Palazzo Madama. "Noi pensiamo che il suo non sia ilpiù bello del mondo, ilmigliore del mondo. Pensiamo che per lainci sia bisogno di unpiù forte, ha aggiunto. "Non basta la narrazione del 'gli altri Paesi ci copiano, siamo un modello'".

