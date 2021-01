Giro d’Italia 2021: Aleksandr Vlasov sarà al via con Tejada e Gregaard al suo fianco (Di martedì 19 gennaio 2021) Inizia a delinearsi la formazione con cui l’Astana-Premier Tech intende prendere parte al Giro d’Italia 2021. Il capitano, come si vocifera ormai da un po’, sarà Alexander Vlasov, il quale la Corsa Rosa l’ha vinta tra gli U23 nel 2018. Il russo, undicesimo l’anno scorso alla Vuelta, cercherà, sulle strade del Bel Paese, la prima top-10 della carriera in una corsa a tappe di tre settimane. Al suo fianco, ed è notizia di oggi, salvo imprevisti, ci saranno due giovani scalatori quali il danese Jonas Gregaard e il colombiano Harold Tejada. Il primo ha confermato la sua presenza in un’intervista a feltet.dk, mentre il secondo ne ha parlato a Mundociclismo. Si prospetta, dunque, una selezione che cercherà di recitare un ruolo importante in ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021) Inizia a delinearsi la formazione con cui l’Astana-Premier Tech intende prendere parte al. Il capitano, come si vocifera ormai da un po’,Alexander, il quale la Corsa Rosa l’ha vinta tra gli U23 nel 2018. Il russo, undicesimo l’anno scorso alla Vuelta, cercherà, sulle strade del Bel Paese, la prima top-10 della carriera in una corsa a tappe di tre settimane. Al suo, ed è notizia di oggi, salvo imprevisti, ci saranno due giovani scalatori quali il danese Jonase il colombiano Harold. Il primo ha confermato la sua presenza in un’intervista a feltet.dk, mentre il secondo ne ha parlato a Mundociclismo. Si prospetta, dunque, una selezione che cercherà di recitare un ruolo importante in ...

chiappe_revello : RT @CSRIS_it Riparte il Giro d'Italia della #CSR 21/01 ore 10 tappa di Torino con @unito Primo panel su imprese e t… - BeppeBo1961 : RT @MassimoPiampian: Ma fratelli D'Italia volava alto quando ha votato che Ruby era la nipote di Mubarak?!? Basta prendere in giro gli ital… - CSRIS_it : Riparte il Giro d'Italia della #CSR 21/01 ore 10 tappa di Torino con @unito Primo panel su imprese e territorio: Fe… - Franco32656300 : RT @anferrara: @Franco32656300 @GianricoCarof Invece a me questa proposta della #Moratti piace moltissimo. Avrei la possibilità di andare… - anferrara : @Franco32656300 @GianricoCarof Invece a me questa proposta della #Moratti piace moltissimo. Avrei la possibilità d… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche