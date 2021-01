Gemma Galgani compie 71 anni | cosa faceva prima di Uomini e Donne

(Di martedì 19 gennaio 2021)soffia oggi sulla sua 71esima candelina. Scopriamo qualin più sulla vita della dama protagonista diè attualmente la dama protagonista diOver. La donna, acclamata ed amata dal pubblico, è stata spesso sotto la luce dei riflettori, in particolare per le storie d’amore vissute L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com

giulisss_23 : RT @dave7664238245: La Salemi candidata ad essere prima finalista è una roba da iniziare la giornata con un bottiglione di lambrusco a stom… - dave7664238245 : La Salemi candidata ad essere prima finalista è una roba da iniziare la giornata con un bottiglione di lambrusco a… - MikyS03 : Buon compleanno a Gemma Galgani che oggi compie 71 anni?????? #uominiedonne - infoitcultura : Uomini e Donne, Gemma Galgani disperata: 'Maurizio è stato con un'altra donna, io sola a Capodanno' - infoitcultura : Gemma Galgani lasciata da Maurizio: messaggio struggente post Uomini e Donne -

Ultime Notizie dalla rete : Gemma Galgani

Gemma Galgani soffia oggi sulla sua 71esima candelina. Scopriamo qualcosa in più sulla vita della dama protagonista di Uomini e Donne.Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 19 gennaio: Davide Donadei torna in studio per la scelta? Gemma Galgani nuovamente protagonista.