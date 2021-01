Coordinamento Consigli Istituto a De Luca e ai cinque Prefetti: “Scuola aperta subito” (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – “La Scuola in Campania deve tornare subito in presenza per tutti gli istituti di ogni ordine e grado, soprattutto ora che siamo in zona gialla”. Almerico Ippoliti, coordinatore regionale dei Presidenti dei Consigli di Istituto, invia una dura lettera ai cinque Prefetti campani ed al Governatore della Regione Campania. Rivolgendosi a Vincenzo De Luca, all’assessore Lucia Fortini ed al presidente della apposita Commissione Carmela Fiola, Ippoliti afferma: “Il Coordinamento chiede ancora una volta la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, in presenza, in tutta la regione. Siamo in ‘zona gialla’, secondo le disposizioni del Ministro della Salute ed abbiamo praticamente da un anno le scuole chiuse (ad eccezione ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – “Lain Campania deve tornarein presenza per tutti gli istituti di ogni ordine e grado, soprattutto ora che siamo in zona gialla”. Almerico Ippoliti, coordinatore regionale dei Presidenti deidi, invia una dura lettera aicampani ed al Governatore della Regione Campania. Rivolgendosi a Vincenzo De, all’assessore Lucia Fortini ed al presidente della apposita Commissione Carmela Fiola, Ippoliti afferma: “Ilchiede ancora una volta la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, in presenza, in tutta la regione. Siamo in ‘zona gialla’, secondo le disposizioni del Ministro della Salute ed abbiamo praticamente da un anno le scuole chiuse (ad eccezione ...

