"Conte ha i voti, non ha bisogno di alcuna compravendita". Durante la fiducia al Senato, la soffiata di Cacciari: cambia tutto? (Di martedì 19 gennaio 2021) Massimo Cacciari non ha dubbi: “Giuseppe Conte non ha bisogno di chiedere i voti a nessuno. I voti li ha già e ce li aveva comunque. Non c'è bisogno di alcuna compravendita”. A Quarta Repubblica, in onda su Rete Quattro il 18 gennaio, terremota i momenti più concitati della politica. E aggiunge Durante la trasmissione di Nicola Porro: “tutto questo Parlamento ha interesse a non andare a casa, per motivi di poltrona, per motivi umani, ‘troppo umani', diceva quel tale”. Insomma per il filosofo l'esecutivo Pd e M5s non andrà a casa. Nemmeno con l'uscita di Italia Viva dal governo. Allo stesso tempo l'ex sindaco di Venezia lascia intendere che l'apprezzamento per il premier c'è. Non c'è da preoccuparsi nemmeno al ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Massimonon ha dubbi: “Giuseppenon hadi chiedere ia nessuno. Ili ha già e ce li aveva comunque. Non c'èdi”. A Quarta Repubblica, in onda su Rete Quattro il 18 gennaio, terremota i momenti più concitati della politica. E aggiungela trasmissione di Nicola Porro: “questo Parlamento ha interesse a non andare a casa, per motivi di poltrona, per motivi umani, ‘troppo umani', diceva quel tale”. Insomma per il filosofo l'esecutivo Pd e M5s non andrà a casa. Nemmeno con l'uscita di Italia Viva dal governo. Allo stesso tempo l'ex sindaco di Venezia lascia intendere che l'apprezzamento per il premier c'è. Non c'è da preoccuparsi nemmeno al ...

