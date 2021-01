Conte al Senato mette le mani avanti: “Numeri importanti, ma ancor più la qualità della politica” (Di martedì 19 gennaio 2021) 19 gen – “I Numeri sono importanti ma ancora più importante è la qualità del progetto politico“: così Giuseppe Conte al Senato mette le mani avanti nel chiedere di votare la fiducia al suo governo. Tra i fischi e le proteste dell’opposizione, il premier fa un chiaro riferimento dunque al fatto che molto probabilmente stasera non raggiungerà la maggioranza assoluta, perché 161 voti non ce li ha. Ecco perché punta alla maggioranza relativa. Conte parla al Senato e rinnova l’offerta ai centristi Dopo aver incassato il sì della Camera, oggi Conte ha parlato nell’Aula in Senato con un intervento-fotocopia di quello di ieri, rinnovando il suo appello ai ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 19 gennaio 2021) 19 gen – “Isonomaa più importante è ladel progetto politico“: così Giuseppeallenel chiedere di votare la fiducia al suo governo. Tra i fischi e le proteste dell’opposizione, il premier fa un chiaro riferimento dunque al fatto che molto probabilmente stasera non raggiungerà la maggioranza assoluta, perché 161 voti non ce li ha. Ecco perché punta alla maggioranza relativa.parla ale rinnova l’offerta ai centristi Dopo aver incassato il sìCamera, oggiha parlato nell’Aula incon un intervento-fotocopia di quello di ieri, rinnovando il suo appello ai ...

