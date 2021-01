Billie Eilish e Zendaya insieme nel remake musicale di Mean Girls?

Leggi su vanityfair

(Di martedì 19 gennaio 2021) Mean girls è uno di quei film senza tempo che hanno fatto parte della nostra adolescenza e che, ancora oggi, si lascia guardare con estremo piacere perché oltre a farci ridere ci fa anche riflettere su quanto gli anni del liceo possano essere determinanti per il nostro percorso di crescita. Senza contare che molte delle battute iconiche pronunciate dalle protagoniste sono entrate di diritto nell’immaginario collettivo (la celebre On Wednesday we wear pink) e – non a caso – alcune scene sono tra i meme che spopolano di più sui social. https://youtu.be/xBbOAVSBvpE