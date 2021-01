“Basta, io esco adesso!”. GF Vip, notte complicata nella casa. La concorrente sbotta e si dirige verso la porta rossa: “Lasciatemi andare via!” (Di martedì 19 gennaio 2021) Stava per andarsene Stefania Orlando. Succede di tutto al Grande Fratello Vip. In piena notte la concorrente romana ha raggiunto ad ampie falcate la fatidica porta rossa, arrivando ad un soffio dall’aprirla e quindi dallo squalificarsi automaticamente dal gioco. Solo l’intervento di Tommaso Zorzi, aiutato da tutti gli altri inquilini, ha fatto rientrare la situazione. L’influencer ha minacciato Stefania, affermando che, se avesse oltrepassato la soglia, lui l’avrebbe seguita a ruota. La crisi di nervi della Orlando pare che sia stata repentina. A innescarla la puntata non semplice che l’ha vista protagonista. Signorini le ha mostrato ciò che ha detto Andrea Roncato a Live – Non è la d’Urso. L’attore, ex marito della conduttrice, ha sostenuto che il matrimonio sia giunto al capolinea in quanto Stefania avrebbe avuto un ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) Stava per andarsene Stefania Orlando. Succede di tutto al Grande Fratello Vip. In pienalaromana ha raggiunto ad ampie falcate la fatidica, arrivando ad un soffio dall’aprirla e quindi dallo squalificarsi automaticamente dal gioco. Solo l’intervento di Tommaso Zorzi, aiutato da tutti gli altri inquilini, ha fatto rientrare la situazione. L’influencer ha minacciato Stefania, affermando che, se avesse oltrepassato la soglia, lui l’avrebbe seguita a ruota. La crisi di nervi della Orlando pare che sia stata repentina. A innescarla la puntata non semplice che l’ha vista protagonista. Signorini le ha mostrato ciò che ha detto Andrea Roncato a Live – Non è la d’Urso. L’attore, ex marito della conduttrice, ha sostenuto che il matrimonio sia giunto al capolinea in quanto Stefania avrebbe avuto un ...

