Appear lancia il primo smartphone con batteria al grafene

(Di martedì 19 gennaio 2021)ha annunciato l'arrivo delal mondo alimentato da unaal. L'azienda statunitense, specializzata nello sviluppo di innovazioni e accessori B2B, prevede di vendere un milione di pezzi nei primi sei mesi a partire da marzo 2021, quando il telefono inizierà ad essere disponibile negli Stati Uniti. Non sappiamo molto di questo device, ma potrebbe rappresentare ilpasso nella seconda era mobile, quella caratterizzata da un'avanzata ricerca e sviluppo su batterie ed efficienza energetica. Se ora tutte le batterie sono basate sugli ioni di litio, il passaggio alpotrebbe garantire vantaggi a tutto tondo con più autonomia, flessibilità e soprattutto tempi di ricarica più rapidi. Come funzionano le batterie al litio Nate ...

Appear è pronta per presentare una grande novità. Lo smartphone 5G a ricarica rapida, grazie alla batteria al grafene. Appear è un’azienda californiana che opera anche in altre città come Singapore, H ...