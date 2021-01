A Roma su metro e bus, tra assembramenti e guasti (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA – Vicini, a volte accalcati, disorientati, disinformati, assembrati. Sono gli studenti, i lavoratori e i cittadini alle prese con i mezzi pubblici di Roma nel secondo giorno della parziale riapertura delle scuole superiori. Dalle prime ore di questa mattina, come dimostra il video che abbiamo realizzato tra San Giovanni e Termini, molti bus sono gremiti, le stazioni delle metro sono affollate e sulle scale mobili (quelle che funzionano) i viaggiatori si stipano come sardine, senza alcuna traccia del distanziamento di sicurezza. Il viaggio dell’agenzia Dire inizia nella stazione metro di San Giovanni, capolinea della metro C, alle 7.45 circa, dove si riversa la prima ondata degli studenti che da Roma est frequentano le scuole del centro. Con loro, tanti lavoratori. Leggi su dire (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA – Vicini, a volte accalcati, disorientati, disinformati, assembrati. Sono gli studenti, i lavoratori e i cittadini alle prese con i mezzi pubblici di Roma nel secondo giorno della parziale riapertura delle scuole superiori. Dalle prime ore di questa mattina, come dimostra il video che abbiamo realizzato tra San Giovanni e Termini, molti bus sono gremiti, le stazioni delle metro sono affollate e sulle scale mobili (quelle che funzionano) i viaggiatori si stipano come sardine, senza alcuna traccia del distanziamento di sicurezza. Il viaggio dell’agenzia Dire inizia nella stazione metro di San Giovanni, capolinea della metro C, alle 7.45 circa, dove si riversa la prima ondata degli studenti che da Roma est frequentano le scuole del centro. Con loro, tanti lavoratori.

