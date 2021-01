Sul K2 i nepalesi hanno impartito a noi occidentali consumisti una lezione due volte morale (Di lunedì 18 gennaio 2021) La storica conquista collettiva del K2 invernale da parte di dieci guide nepalesi è stata accolta decisamente sottotono dalla comunità alpinistica e soprattutto dei media occidentali, che si sono come girati dall’altra parte. Se non fosse subito arrivata la prima bordata di Reinhold Messner, il capovolgimento epocale che questa impresa segna, nell’iperuranio classista e tardo-colonialista del cosiddetto himalaysmo, sarebbe quasi sfuggito ai più: il nostro più grande campione, tra l’altro, ha auspicato che anche gli alpinisti pakistani possano presto conquistarsi il posto al sole che meritano tanto quanto gli sherpa, dopo cent’anni di servitù per consentire agli occidentali di farsi belli sulle loro montagne; e, soprattutto, si è pronunciato senza mezzi termini contro la moda effimera e ‘senza fantasia’ delle spedizioni invernali agli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) La storica conquista collettiva del K2 invernale da parte di dieci guideè stata accolta decisamente sottotono dalla comunità alpinistica e soprattutto dei media, che si sono come girati dall’altra parte. Se non fosse subito arrivata la prima bordata di Reinhold Messner, il capovolgimento epocale che questa impresa segna, nell’iperuranio classista e tardo-colonialista del cosiddetto himalaysmo, sarebbe quasi sfuggito ai più: il nostro più grande campione, tra l’altro, ha auspicato che anche gli alpinisti pakistani possano presto conquistarsi il posto al sole che meritano tanto quanto gli sherpa, dopo cent’anni di servitù per consentire aglidi farsi belli sulle loro montagne; e, soprattutto, si è pronunciato senza mezzi termini contro la moda effimera e ‘senza fantasia’ delle spedizioni invernali agli ...

