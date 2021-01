Sci alpino, Coppa del Mondo Kitzbuehel 2021: programma, orari, tv. 2 discese e 1 superG sulla Streif! (Di lunedì 18 gennaio 2021) Arriva la Streif! La Coppa del Mondo maschile di sci alpino si trasferisce a Kitzbuehel in uno dei templi della velocità, per una tre giorni su una delle piste più iconiche di tutto il Circo Bianco. In programma due discese (una delle quali è il recupero di quella di Wengen) ed un superG. Tre gare per entrare nella leggenda, con l’Italia che punta soprattutto su Dominik Paris che ha già saputo in passato trionfare sulle nevi austriache. Grandi avversari dell’altoatesino i padroni di casa dell’Austria e gli svizzeri, mentre non ci sarà Aleksander Aamodt Kilde, che ha terminato la stagione in anticipo per un infortunio al ginocchio. Di seguito il programma delle gare di Kitzbuehel, valevoli per la Coppa ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021) Arriva laLadelmaschile di scisi trasferisce ain uno dei templi della velocità, per una tre giorni su una delle piste più iconiche di tutto il Circo Bianco. Indue(una delle quali è il recupero di quella di Wengen) ed un. Tre gare per entrare nella leggenda, con l’Italia che punta soprattutto su Dominik Paris che ha già saputo in passato trionfare sulle nevi austriache. Grandi avversari dell’altoatesino i padroni di casa dell’Austria e gli svizzeri, mentre non ci sarà Aleksander Aamodt Kilde, che ha terminato la stagione in anticipo per un infortunio al ginocchio. Di seguito ildelle gare di, valevoli per la...

