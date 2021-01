Scendono in piazza i commercianti: “Basta, fateci lavorare”. Ascom: “Nel 2020 fatturato azzerato per molti comparti” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Protesta questa mattina da parte dei commercianti aderenti ad Ascom che hanno organizzato un flash mob davanti alla sede dell’associazione di categorie per dire “Basta” alla condizione di precarietà e difficoltà in cui molti esercizi si trovano a causa delle norme anti-Covid e delle misure di compensazione ritenute insufficienti. “Diciamo ‘Basta’ perché non abbiamo alcuna certezza sulle misure economiche previste da un governo assente e indifferente alle nostre richieste di aiuto e ai problemi occupazionali che questa crisi genererà a breve” ha dichiarato la presidente Maria Luisa Coppa, “Abbiamo bisogno di interventi reali: finanziamenti a fondo perduto, biennio bianco con il blocco della tassazione, sburocratizzazione e aumento della fiscalità ai giganti del web”. Menter Alessandro Mautino, ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 18 gennaio 2021) Protesta questa mattina da parte deiaderenti adche hanno organizzato un flash mob davanti alla sede dell’associazione di categorie per dire “” alla condizione di precarietà e difficoltà in cuiesercizi si trovano a causa delle norme anti-Covid e delle misure di compensazione ritenute insufficienti. “Diciamo ‘’ perché non abbiamo alcuna certezza sulle misure economiche previste da un governo assente e indifferente alle nostre richieste di aiuto e ai problemi occupazionali che questa crisi genererà a breve” ha dichiarato la presidente Maria Luisa Coppa, “Abbiamo bisogno di interventi reali: finanziamenti a fondo perduto, biennio bianco con il blocco della tassazione, sburocratizzazione e aumento della fiscalità ai giganti del web”. Menter Alessandro Mautino, ...

