Nomination GF Vip, Zorzi e Samantha faranno il nome di Giulia Salemi? La sua reazione – VIDEO (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di Nomination nella Casa del Grande Fratello Vip: Giulia Salemi sarà nominata da Samantha De Grenet e Tommaso Zorzi? Entrambi hanno espresso il loro punto di vista in maniera differente allertando l'influencer power. Tommaso Zorzi e Samantha De Grenet nominano Giulia Salemi? La sua reazione Tommaso Zorzi ha cercato di avvertirla, ricordandole i suoi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Record di nomination: 9 vip al televoto. Chi abbandonerà la Casa di #GFVIP questa sera? ?? - blogtivvu : Nomination #GFVip, Zorzi e Samantha faranno il nome di Giulia Salemi? La sua reazione – VIDEO - thewizvrdhvzvrd : @vogliocondurre @2n_oportunidad Ma non è vero quel che dice, perché basta aver visto l'edizione del gran hermano vi… - RosyOrlandoQ : #tzvip Sogno domani SIGNORINI 'Vipponii... bene andiamo subito alle nomination' 'IL VIP CHE DEVE IMMEDIATAMENTE LA… - bellomonicola56 : @iMMarghe_ Io so così, però domani sono in 3 a salvarsi, quindi boh, dovrebbero mettersi d’accordo D. SO e il vip s… -