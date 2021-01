Maradona Jr: “Napoli-Juve con papà? Imprecava in napoletano” (Di lunedì 18 gennaio 2021) In un’intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno, Maradona Jr ha parlato in vista del match di Supercoppa, raccontando spesso dei Napoli-Juventus visti con suo padre: “Molto bello, ho avuto la fortuna di vedere due gare contro la Juventus con papà, anche la prima di Higuain da avversario. Era il 29 ottobre, il giorno prima del suo compleanno, abbiamo visto la partita insieme ad Abu Dhabi. Era straordinario notare come a distanza di tanti anni la passione non si fosse assopita, sentisse ancora forte il legame con il Napoli, ricordo anche che Imprecava in napoletano”. In seguito si è soffermato sui pareri del padre sulla rosa attuale dei partenopei: “Adorava Koulibaly e Mertens, stimava tanto Insigne, credeva che questi giocatori dovessero ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 gennaio 2021) In un’intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno,Jr ha parlato in vista del match di Supercoppa, raccontando spesso deintus visti con suo padre: “Molto bello, ho avuto la fortuna di vedere due gare contro lantus con, anche la prima di Higuain da avversario. Era il 29 ottobre, il giorno prima del suo compleanno, abbiamo visto la partita insieme ad Abu Dhabi. Era straordinario notare come a distanza di tanti anni la passione non si fosse assopita, sentisse ancora forte il legame con il, ricordo anche chein”. In seguito si è soffermato sui pareri del padre sulla rosa attuale dei partenopei: “Adorava Koulibaly e Mertens, stimava tanto Insigne, credeva che questi giocatori dovessero ...

