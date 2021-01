Il deputato leghista Gianluca Vinci multato per aver violato il Dpcm: era a cena in un locale. E incita: “Non pagate le multe e contestatele” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Continua ad andare a cena fuori, violando le norme del Dpcm, e invita a non pagare le multe. E alla fine una l’ha presa anche lui. Il deputato della Lega Gianluca Vinci è stato beccato in un ristorante che ha aderito alla campagna #IoApro che, in barba alle chiusure anti-Covid disposte dal governo, ha deciso di far accomodare i clienti ai tavoli. Il leghista è stato multato sabato sera mentre mangiava comodamente seduto al ristobar Le Favole di Reggio Emilia insieme alla sua fidanzata Giorgia Manghi, esponente locale di Fratelli d’Italia. Insieme a loro sono stati multati altri 11 tra gestori e clienti, sorpresi ai tavoli dai carabinieri. Il deputato del Carroccio poco prima aveva pubblicato un selfie su Facebook: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Continua ad andare afuori, violando le norme del, e invita a non pagare le. E alla fine una l’ha presa anche lui. Ildella Legaè stato beccato in un ristorante che ha aderito alla campagna #IoApro che, in barba alle chiusure anti-Covid disposte dal governo, ha deciso di far accomodare i clienti ai tavoli. Ilè statosabato sera mentre mangiava comodamente seduto al ristobar Le Favole di Reggio Emilia insieme alla sua fidanzata Giorgia Manghi, esponentedi Fratelli d’Italia. Insieme a loro sono stati multati altri 11 tra gestori e clienti, sorpresi ai tavoli dai carabinieri. Ildel Carroccio poco prima aveva pubblicato un selfie su Facebook: ...

Continua ad andare a cena fuori, violando le norme del Dpcm, e invita a non pagare le multe. E alla fine una l’ha presa anche lui. Il deputato della Lega Gianluca Vinci è stato beccato in un ristorant ...

