I risultati di Serie A | 18ª giornata | la lotta scudetto è sempre più avvincente | la classifica

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Importanti indicazioni dopo idella 18ªdel campionato diA, lapiù interessante per la zona, Champions, Europa League e salvezza. Nel primo match spettacolo della Lazio che ha dominato contro la Roma nel derby, 3-0 il risultato finale. Successo con il minino sforzo del Bologna contro il Verona, solo un pareggio per il Torino contro lo Spezia. Vittoria in rimonta della Sampdoria contro l’Udinese, successo salvezza del Crotone con il Benevento, i calabresi veramente indi grazia. Il Sassuolo strappa un pareggio nel finale contro il Parma. Solo un pareggio per l’Atalanta contro il Genoa, 0-0 il risultato. Nel posticipo successo dell’Inter contro la Juventus, tre punti meritati dei ...