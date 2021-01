‘Grande Fratello’, un’iconica vincitrice del reality è tornata single: “Per diverse incomprensioni abbiamo deciso di staccarci” (Di lunedì 18 gennaio 2021) La storia d’amore tra Serena Garitta, vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello, e Nicolò Ancona è giunta al termine. Come notato dal portale Gossipetv, infatti, a novembre l’ex fidanzato di Serena aveva pubblicato un video su Instagram con delle immagini della coppia. Nicolò, insieme al video, aveva pubblicato anche una lunghissima descrizione svelando i motivi della rottura con l’ex gieffina: Ciao. Faccio questo post Instagram visto che contraddistingue, per svariati motivi, la nostra vita. Lo faccio per raccontare quelli che sono stati cinque anni incredibili: ci siamo divertiti, abbiamo litigato, ci siamo amati. abbiamo vissuto insieme emozioni tali che non credo possano ripetersi, oggi succede che per diverse incomprensioni abbiamo deciso di ... Leggi su isaechia (Di lunedì 18 gennaio 2021) La storia d’amore tra Serena Garitta,della quarta edizione del Grande Fratello, e Nicolò Ancona è giunta al termine. Come notato dal portale Gossipetv, infatti, a novembre l’ex fidanzato di Serena aveva pubblicato un video su Instagram con delle immagini della coppia. Nicolò, insieme al video, aveva pubblicato anche una lunghissima descrizione svelando i motivi della rottura con l’ex gieffina: Ciao. Faccio questo post Instagram visto che contraddistingue, per svariati motivi, la nostra vita. Lo faccio per raccontare quelli che sono stati cinque anni incredibili: ci siamo divertiti,litigato, ci siamo amati.vissuto insieme emozioni tali che non credo possano ripetersi, oggi succede che perdi ...

