Governo: Conte, 'non manterrò delega a servizi e agricoltura' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Mi avvarrò della facoltà di assegnare un'autorità delegata di Intelligence sui servizi, una persona di mia fiducia". Lo annuncia il premier Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula della Camera. "Teniamo fuori il comparto di Intelligence dalle polemiche", ha detto poi di fronte alle proteste dell'Aula. Conte ha inoltre annunciato che, "viste le nuove sfide e anche gli impegni internazionali, non intendo mantenere la delega all'agricoltura se non lo stretto necessario".

