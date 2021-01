Espulsione Messi, Villalibre: “Aggressione chiara: mi ha messo una mano in faccia” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Asier Villalibre torna sull’episodio più caldo della Supercoppa di Spagna tra Athletic Bilbao e Barcellona: l’Espulsione di Leo Messi. L’attaccante, autore del 2-2 in pieno recupero, racconta come ha provocato l’Espulsione della Pulce: “Non credo che sia il caso di fare polemiche. Tutte le squadre commettono falli e anche noi ne abbiamo fatti. Ho messo il mio corpo davanti e lui si è arrabbiato, mi ha messo una mano in faccia e credo che sia stata un’Aggressione chiara“. Sulla vittoria ha poi concluso: “È una grande gioia, credo che abbiamo meritato la vittoria. Non ci siamo mai arresi, la cosa più importante è il carattere” SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) Asiertorna sull’episodio più caldo della Supercoppa di Spagna tra Athletic Bilbao e Barcellona: l’di Leo. L’attaccante, autore del 2-2 in pieno recupero, racconta come ha provocato l’della Pulce: “Non credo che sia il caso di fare polemiche. Tutte le squadre commettono falli e anche noi ne abbiamo fatti. Hoil mio corpo davanti e lui si è arrabbiato, mi haunaine credo che sia stata un’“. Sulla vittoria ha poi concluso: “È una grande gioia, credo che abbiamo meritato la vittoria. Non ci siamo mai arresi, la cosa più importante è il carattere” SportFace.

