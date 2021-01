Down in Bermuda - recensione (Di lunedì 18 gennaio 2021) Uscito in esclusiva temporale per Apple Arcade, Down in Bermuda arriva ora anche su PC, Xbox e Nintendo Switch, lasciando stranamente indietro PlayStation 4. Se il trailer che vedete vi intriga, è bene che sappiate a cosa andate incontro: Down in Bermuda è un'avventura ad enigmi dal ritmo molto compassato, che fa della meticolosa esplorazione un elemento cardine del suo gameplay. Se in questo momento state cercando un titolo capace di farvi schizzare l'adrenalina anche da pertugi che non sapevate di avere, non è questo il titolo a cui dovete rivolgere l'attenzione. Down in Bermuda racconta la storia di un incidente aereo, che costringe un povero aviatore a rifugiarsi in uno sperduto arcipelago di isole, opportunamente posizionate nelle vicinanze del famigerato "Triangolo", e a ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 18 gennaio 2021) Uscito in esclusiva temporale per Apple Arcade,inarriva ora anche su PC, Xbox e Nintendo Switch, lasciando stranamente indietro PlayStation 4. Se il trailer che vedete vi intriga, è bene che sappiate a cosa andate incontro:inè un'avventura ad enigmi dal ritmo molto compassato, che fa della meticolosa esplorazione un elemento cardine del suo gameplay. Se in questo momento state cercando un titolo capace di farvi schizzare l'adrenalina anche da pertugi che non sapevate di avere, non è questo il titolo a cui dovete rivolgere l'attenzione.inracconta la storia di un incidente aereo, che costringe un povero aviatore a rifugiarsi in uno sperduto arcipelago di isole, opportunamente posizionate nelle vicinanze del famigerato "Triangolo", e a ...

Eurogamer_it : La nostra recensione di Down in Bermuda, un'avventura ad enigmi dai toni molto particolari. - alisander91 : RT @PokeMillennium: Down in Bermuda, Recensione: un arcipelago pieno di puzzle Recensione di @Francesc091 #PokemonMillennium #DownInBermuda… - PokeMillennium : Down in Bermuda, Recensione: un arcipelago pieno di puzzle Recensione di @Francesc091 #PokemonMillennium… -

Ultime Notizie dalla rete : Down Bermuda Down in Bermuda, la recensione Multiplayer.it Down in Bermuda - recensione

Uscito in esclusiva temporale per Apple Arcade, Down in Bermuda arriva ora anche su PC, Xbox e Nintendo Switch, lasciando stranamente indietro PlayStation 4. Se il trailer che vedete vi intriga, è ...

Fendi porta in scena l'uomo del prossimo inverno con un videoclip futurista

La nuova collezione autunno inverno 2021 disegnata da Silvia Venturini Fendi in calendario alla Milano Fashion Week ...

Uscito in esclusiva temporale per Apple Arcade, Down in Bermuda arriva ora anche su PC, Xbox e Nintendo Switch, lasciando stranamente indietro PlayStation 4. Se il trailer che vedete vi intriga, è ...La nuova collezione autunno inverno 2021 disegnata da Silvia Venturini Fendi in calendario alla Milano Fashion Week ...