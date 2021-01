Dottori in corsia: la seconda puntata stasera su Rai3 con Federica Sciarelli (Di lunedì 18 gennaio 2021) stasera su Rai3 alle 23:15 torna Dottori in corsia con la seconda puntata della quarta stagione, ancora condotta da Federica Sciarelli. stasera su Rai3 alle ore 23.15 su Rai3 torna la quarta stagione di Dottori in corsia, docu-serie di Simona Ercolani, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, con la partecipazione straordinaria di Federica Sciarelli, che, attraverso incontri e interviste ai giovani pazienti, famigliari e medici, ripercorre il viaggio verso la guarigione per documentare anche in questo particolare periodo il miracolo quotidiano della medicina all'interno dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, struttura ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 gennaio 2021)sualle 23:15 tornaincon ladella quarta stagione, ancora condotta dasualle ore 23.15 sutorna la quarta stagione diin, docu-serie di Simona Ercolani, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, con la partecipazione straordinaria di, che, attraverso incontri e interviste ai giovani pazienti, famigliari e medici, ripercorre il viaggio verso la guarigione per documentare anche in questo particolare periodo il miracolo quotidiano della medicina all'interno dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, struttura ...

StandByMeTV : RT @APAudiovisivi: In onda questa sera alle ore 23.15 su @RaiTre il 2° episodio della 4° stagione di 'Dottori in corsia – Ospedale Pediatri… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Per “Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” il racconto di Federica Sciarelli – Su Ra… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Per “Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” il racconto di Federica Sciarelli – Su Ra… - Stasera_in_TV : RAI 3: (23:15) Dottori in corsia Ospedale Pediatrico Bambino Gesu' (Docureality) #StaseraInTV 18/01/2021 #SecondaSerata @RaiTre - aleiapino : RT @bambinogesu: Nella seconda puntata di #Dottoriincorsia Federica Sciarelli racconta le storie di Valerio e Cristian: dalla battaglia con… -