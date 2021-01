Doppietta di Ibrahimovic | il Milan vince a Cagliari per 2-0

(Di lunedì 18 gennaio 2021)(ITALPRESS) – Ilrisponde all’Inter e mantiene i tre punti di distacco in vetta alla classifica. Nel posticipo alla Sardegna Arena che chiude la 18ma giornata di Serie A, i rossoneri affondano ilcon un 2-0 marchiato dalladel rientrante. Pioli deve fare a meno dei positivi Theo Hernandez, Rebic e Calhanoglu oltre che dello squalificato Leao, tocca dunque allo svedese prendere per mano il Diavolo. Zlatan si procura d’esperienza un rigore sulla spinta di Lykogiannis, ‘scavalcà Kessiè e si assume la responsabilità dal dischetto: Cragno spiazzato, dopo sette minuti gli ospiti sono già in vantaggio. Un duro colpo al morale del, reduce da cinque sconfitte di fila tra campionato e Coppa Italia e alla ricerca di un’identità con il nuovo ...

AntoVitiello : #Milan campione d'inverno è solo la conferma di quanti sia competitiva questa squadra, nonostante mezza formazione… - AntoVitiello : #Ibrahimovic torna e segna una doppietta, giocatore pazzesco #CagliariMilan - Eurosport_IT : DECIDE SEMPRE ZLATAN ????? Ibrahimovic trascina i rossoneri con una doppietta alla Sardegna Arena! Tornano in testa… - Angelo_Z93 : RT @VIRGINRINGO: What a lion!! @Ibra_official sei immenso.. Bella partita anche stasera e doppietta.. Ci massacrano sempre di cartellini a… - Freddyrossonero : RT @AntoVitiello: #Milan campione d'inverno è solo la conferma di quanti sia competitiva questa squadra, nonostante mezza formazione titola… -

Ultime Notizie dalla rete : Doppietta Ibrahimovic

DONNARUMMA 7 Due grandi interventi, bene per lui e per il Milan. Non certo per Di Francesco che rischia di fare la fine di Giampaolo. CALABRIA 7 - Da lontano ci prova sempre.La formazione rossonera batte il Cagliari in trasferta per 0-2. Con la Dea però saranno squalificati Romagnoli e Saelemaekers Doppietta di Zlatan Ibrahimovic (una rete per tempo) e il Milan liquida il ...