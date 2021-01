Cura dei capelli: le basi per non sbagliare, dallo shampoo all’asciugatura (Di lunedì 18 gennaio 2021) La Cura dei capelli non ha stagionalità, e lo conferma il mercato: si è sempre alla ricerca di novità e si investe molto nell’haircare. Secondo gli ultimi dati di Cosmetica Italia, il settore muove un giro d’affari che sfiora il milione di euro l’anno, con un incremento del 23% dei preparati eco, bio, vegan e cruelty free, conferma Uala.it, sito dedicato al mondo beauty e wellness. Certo «prodotti di qualità da soli non fanno miracoli, se non usati nel modo giusto» sostiene Niky Epifanio, hairstylist Aldo Coppola. Ecco allora come usarli correttamente. capelli, i prodotti anti crespo per l'inverno guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ladeinon ha stagionalità, e lo conferma il mercato: si è sempre alla ricerca di novità e si investe molto nell’haircare. Secondo gli ultimi dati di Cosmetica Italia, il settore muove un giro d’affari che sfiora il milione di euro l’anno, con un incremento del 23% dei preparati eco, bio, vegan e cruelty free, conferma Uala.it, sito dedicato al mondo beauty e wellness. Certo «prodotti di qualità da soli non fanno miracoli, se non usati nel modo giusto» sostiene Niky Epifanio, hairstylist Aldo Coppola. Ecco allora come usarli correttamente., i prodotti anti crespo per l'inverno guarda le foto ...

Radio3tweet : La pandemia non è una guerra. Richiede pazienza, solidarietà, empatia, condivisione dei problemi. Alle 18 Marino Si… - Pontifex_it : Una società è tanto più umana quanto più sa prendersi cura dei suoi membri fragili e sofferenti, e sa farlo con eff… - SabrinaSalerno : Se ci prendiamo cura dei momenti, gli anni si prenderanno cura di se stessi. (Maria Edgeworth) ?? #sabrina… - zazoomblog : Cura dei capelli: le basi per non sbagliare dallo shampoo all’asciugatura - #capelli: #sbagliare #dallo #shampoo - valy_s : @Ussignur_ @CCKKI @ILupobianco @ItalObserver @mar__bru @Il_Vitruviano Non è un caso. Abbiamo un CTS che consiglia l… -

Ultime Notizie dalla rete : Cura dei Sostenibilità, L’Oréal presenta la tecnologia per la cura dei capelli salva acqua Il Sole 24 ORE Lombardia zona rossa, fuga verso le seconde case: «Boccata d’ossigeno». Ma c’è chi accusa: «Incoerente»

Molti i milanesi che hanno deciso di raggiungere mari o monti fino al 31 gennaio. I viaggi sono iniziati nel weekend. «Caos regole, i ragazzi sono disorientati» ...

Jeep Renegade 1.6 Mjt Sport del 2021 usata a Nola

Annuncio vendita Jeep Renegade 1.6 Mjt Sport usata del 2021 a Nola, Napoli nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

Molti i milanesi che hanno deciso di raggiungere mari o monti fino al 31 gennaio. I viaggi sono iniziati nel weekend. «Caos regole, i ragazzi sono disorientati» ...Annuncio vendita Jeep Renegade 1.6 Mjt Sport usata del 2021 a Nola, Napoli nella sezione Auto usate di Automoto.it ...