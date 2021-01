Crisi di governo, Conte pone la fiducia: ecco il suo annuncio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Pongo la questione di fiducia sull”approvazione della risoluzione di maggioranza” di Pd, M5S e Leu. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella replica in Aula alla Camera dopo le comunicazioni di questa mattina. Conclusa la replica del premier sono cominciate le dichiarazioni di voto in vista della fiducia al governo previsto alla Camera. Crisi di governo, Conte pone la fiducia: il suo intervento Dopo le comunicazioni della mattina alla Camera e le reazioni di diversi deputati, il premier Giuseppe Conte è tornato in Aula (dopo la sanificazione) per le sue repliche. “Il mio è un appello molto chiaro e nitido – ha esordito -: c’è un progetto politico ben preciso e ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Pongo la questione disull”approvazione della risoluzione di maggioranza” di Pd, M5S e Leu. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, nella replica in Aula alla Camera dopo le comunicazioni di questa mattina. Conclusa la replica del premier sono cominciate le dichiarazioni di voto in vista dellaalprevisto alla Camera.dila: il suo intervento Dopo le comunicazioni della mattina alla Camera e le reazioni di diversi deputati, il premier Giuseppeè tornato in Aula (dopo la sanificazione) per le sue repliche. “Il mio è un appello molto chiaro e nitido – ha esordito -: c’è un progetto politico ben preciso e ...

Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - fattoquotidiano : Governo, Conte: “Provo disagio a parlare di una crisi che non ha alcun plausibile fondamento. Rischiamo di perdere… - conci66aa : RT @Agenzia_Ansa: La crisi di #governo nel #temporeale dell’ANSA #ANSA - Paola30502511 : RT @repubblica: ll messaggio di Scalfarotto: 'Con esecutivo migliore, Iv ci sarà' -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo Crisi Governo oggi: l'analisi di Vittorio Sgarbi. "Conte azzoppato, ecco perché" il Resto del Carlino Amandola: tra sostegni e aiuti alle famiglie, ecco la nuova Card per i buoni spesa Covid

2' di lettura 18/01/2021 - L’Amministrazione Marinangeli continua la campagna di digitalizzazione. Dopo il servizio mensa e trasporto Scuolabus online, arriva anche la card per usufruire dei nuovi buo ...

Crisi governo, Mattioli (Confindustria Servizi Hcfs): "Serve stabilità per dare risposte a imprese"

Roma, 18 gen. (Labitalia) - "Non entro nel merito della vicenda politica. La mia preoccupazione, come presidente di Anip Confindustria e Confindustria Servizi Hcfs, è che in questo momento c'è bisogno ...

2' di lettura 18/01/2021 - L’Amministrazione Marinangeli continua la campagna di digitalizzazione. Dopo il servizio mensa e trasporto Scuolabus online, arriva anche la card per usufruire dei nuovi buo ...Roma, 18 gen. (Labitalia) - "Non entro nel merito della vicenda politica. La mia preoccupazione, come presidente di Anip Confindustria e Confindustria Servizi Hcfs, è che in questo momento c'è bisogno ...