Crisi di Governo, Conte alla Camera: “Appello ai costruttori” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Con il discorso di oggi del Presidente del Consiglio Conte alla Camera, si chiude ogni spiraglio per un ritorno di Italia Viva al Governo. Duro l’attacco al partito di Renzi, reo di aver aperto la Crisi di Governo in una fase cruciale per l’Italia. “Non si può cancellare quel che è accaduto, non si può recuperare il clima di fiducia” afferma Conte, alla ricerca dei numeri per poter proseguire l’esperienza di Governo. Proseguendo le sue comunicazioni alla Camera, il Premier ha elencato quanto fatto dal suo Governo, tutte le misure prese per cercare di arginare la pandemia e i pacchetti di aiuti e ristori per chi è stato colpito più duramente dalle conseguenze delle chiusure, oltre che ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Con il discorso di oggi del Presidente del Consiglio, si chiude ogni spiraglio per un ritorno di Italia Viva al. Duro l’attacco al partito di Renzi, reo di aver aperto ladiin una fase cruciale per l’Italia. “Non si può cancellare quel che è accaduto, non si può recuperare il clima di fiducia” affermaricerca dei numeri per poter proseguire l’esperienza di. Proseguendo le sue comunicazioni, il Premier ha elencato quanto fatto dal suo, tutte le misure prese per cercare di arginare la pandemia e i pacchetti di aiuti e ristori per chi è stato colpito più duramente dalle conseguenze delle chiusure, oltre che ...

