Conte non attaccherà Renzi Patto di legislatura | sovranisti out

Giuseppe Conte si appresta alla conta in Aula per la fiducia, dopo la crisi di governo ufficialmente aperta da Matteo Renzi. Se alla Camera i numeri a suo favore ci sono, il problema sarà trovarli in Senato, dove al momento la maggioranza c'è ma solo relativa, si parla di circa 157 voti, quattro in meno di quella assoluta. Per questo il discorso che il premier - si legge sul Corriere della Sera - si appresta a fare, non sarà col dito puntato contro Renzi. Non userà toni da processo, non tratterà Matteo Renzi come un imputato. E nell'aula di Montecitorio ammetterà di aver "fatto errori", magari anche tanti, ma non tali da giustificare una crisi al buio e la caduta del governo, mentre arriva la terza ondata del virus. "C'è in gioco il Paese" è il filo conduttore del discorso di Conte.

