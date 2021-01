Cagliari-Milan 0-2, Crudeli in estasi per la doppietta di Ibrahimovic (VIDEO) (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tiziano Crudeli esulta in maniera sfrenata per la vittoria del Milan contro il Cagliari targata da una doppietta di Zlatan Ibrahimovic. Nuova vittoria per i rossoneri alla Sardegna Arena, il telecronista tifoso su 7 Gold nel corso di Diretta Stadio si lascia andare a un’esultanza sfrenata. In alto il VIDEO dell’esultanza targata Crudeli per la nuova vittoria dei ragazzi di Pioli. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tizianoesulta in maniera sfrenata per la vittoria delcontro iltargata da unadi Zlatan. Nuova vittoria per i rossoneri alla Sardegna Arena, il telecronista tifoso su 7 Gold nel corso di Diretta Stadio si lascia andare a un’esultanza sfrenata. In alto ildell’esultanza targataper la nuova vittoria dei ragazzi di Pioli. SportFace.

ZZiliani : E dire che sarebbe bastato ritardare i tamponi, far multare il medico di 1500 euro e il club di 4000 e a Cagliari… - AntoVitiello : Partenza del #Milan per #Cagliari posticipata a domani per permettere un altro giro di tamponi. - acmilan : ???? La nostra Top 5 Goal di #CagliariMilan ? Vota la rete rossonera più bella su - fioranialex : #CAGLIARI MILAN 0 2 #Ibrahimovic #ibra ADESSO ARRIVA IL DIFFICILE! #CAGLIARIMILAN #MILAN... - Stebr93 : RT @Adnkronos: #Milan vince a #Udine, decide #Ibra in rovesciata -