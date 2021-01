Alexei Navalny rimarrà in custodia cautelare per 30 giorni (Di lunedì 18 gennaio 2021) Fino a quando non sarà convalidata la sua condanna per un processo precedente, la cui prossima udienza è fissata per il 29 gennaio Leggi su ilpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Fino a quando non sarà convalidata la sua condanna per un processo precedente, la cui prossima udienza è fissata per il 29 gennaio

TeresaBellanova : Alexei Navalny, principale oppositore politico di Putin, è stato arrestato al suo arrivo in Russia. Nel condannare… - SkyTG24 : Alexei #Navalny è stato arrestato dopo essere atterrato a #Mosca. Il dissidente ha fatto ritorno in #Russia dopo qu… - fattoquotidiano : Russia, Alexei Navalny è stato arrestato appena atterrato a Mosca. L’avvocato non ha potuto seguirlo. “Questa è cas… - gabrielemzz4 : RT @lucianocapone: Interviste che non invecchiano bene. Matteo Salvini che nel 2017 parla in questi termini dell’arresto di Alexei Navalny… - anna_annie12 : Alexei Navalny rimarrà in custodia cautelare per 30 giorni - Il Post -