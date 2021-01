Accordo raggiunto tra Napoli e Marsiglia, Milik vola in Francia: cifre e formula dell’affare (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Oggi può essere il giorno giusto per il via libera ad Arkadiusz Milik al Marsiglia. L’attaccante del Napoli dopo l’ultima offerta del club francese sembra essere vicinissimo al trasferimento in Ligue 1. L’Accordo fra i due club è stato trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni più 5 di bonus oppure di 9 milioni più 4 con il 20 o il 25% della futura rivendita. Una distanza minima per poter dare il via libera al trasferimento di Milik in Francia. Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito ufficiale ha fatto il punto sulla situazione Milik: “Domani dovrebbe essere il giorno decisivo per il passaggio al Marsiglia. Il Napoli adesso ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Oggi può essere il giorno giusto per il via libera ad Arkadiuszal. L’attaccante deldopo l’ultima offerta del club francese sembra essere vicinissimo al trasferimento in Ligue 1. L’fra i due club è stato trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni più 5 di bonus oppure di 9 milioni più 4 con il 20 o il 25% della futura rivendita. Una distanza minima per poter dare il via libera al trasferimento diin. Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito ufficiale ha fatto il punto sulla situazione: “Domani dovrebbe essere il giorno decisivo per il passaggio al. Iladesso ...

