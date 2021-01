Udinese, Gotti è salvo per ora: squadra in ritiro punitivo (Di domenica 17 gennaio 2021) La posizione di Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, è per ora salva: il tecnico però ha fiducia a tempo. La squadra è in ritiro punitivo La posizione di Luca Gotti sulla panchina dell’Udinese è ancora in bilico ma il tecnico dei friulani gode di fiducia a tempo. I bianconeri mercoledì sono attesi al recupero della gara contro l’Atalanta, rinviata per impraticabilità del campo dopo il nubifragio. Come riporta Sky Sport un risultato negativo mercoledì potrebbe mettere la parola fine sul rapporto tra il tecnico e l’Udinese. Intanto la squadra è satata mandata in ritiro punitivo in vista della partita contro l’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) La posizione di Luca, tecnico dell’, è per ora salva: il tecnico però ha fiducia a tempo. Laè inLa posizione di Lucasulla panchina dell’è ancora in bilico ma il tecnico dei friulani gode di fiducia a tempo. I bianconeri mercoledì sono attesi al recupero della gara contro l’Atalanta, rinviata per impraticabilità del campo dopo il nubifragio. Come riporta Sky Sport un risultato negativo mercoledì potrebbe mettere la parola fine sul rapporto tra il tecnico e l’. Intanto laè satata mandata inin vista della partita contro l’Atalanta. Leggi su Calcionews24.com

