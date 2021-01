Produsse 'Let it be' dei Beatles, morto di Covid Phil Spector (Di domenica 17 gennaio 2021) Phil Spector, uno dei più famosi produttori della storia della musica rock, è morto per complicanze legate al Covid. Spector legò il suo nome a brani classici come 'Be my baby', 'Unchained melody' e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 17 gennaio 2021), uno dei più famosi produttori della storia della musica rock, èper complicanze legate allegò il suo nome a brani classici come 'Be my baby', 'Unchained melody' e ...

