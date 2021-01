L’odio per Clemente Mastella appartiene al passato, ora anche lui va bene, dice Beppe Grillo (Di domenica 17 gennaio 2021) Gli attacchi durissimi di Beppe Grillo nei confronti di Clemente Mastella sono soltanto un lontano ricordo: il sindaco di benevento, ora decisivo per la tenuta del Governo Conte, è diventato un potenziale alleato. Dall’attacco alla casta e le battaglie per il vincolo di mandato alla possibile alleanza con il redivivo Clemente Mastella, la traiettoria politica del L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 17 gennaio 2021) Gli attacchi durissimi dinei confronti disono soltanto un lontano ricordo: il sindaco divento, ora decisivo per la tenuta del Governo Conte, è diventato un potenziale alleato. Dall’attacco alla casta e le battaglie per il vincolo di mandato alla possibile alleanza con il redivivo, la traiettoria politica del L'articolo proviene da Leggilo.org.

