I 20 modi peggiori per perdere peso (Di domenica 17 gennaio 2021) «Caro diario, da domani non mangio più», così annotava agli inizi del Terzo millennio la single inglese più famosa dei romanzi rosa, Bridget Jones, stilando la lista dei buoni propositi dell’anno nuovo. Passano i decenni, non si scrive più sul diario bensì sullo smartphone pieno di app conta passi, conta calorie ecc. ma il desiderio di vedere la lancetta della bilancia precipitare rimane in tutte noi che discendiamo da Bridget (no sorelle Hadid, non parliamo con voi!). Leggi su vanityfair (Di domenica 17 gennaio 2021) «Caro diario, da domani non mangio più», così annotava agli inizi del Terzo millennio la single inglese più famosa dei romanzi rosa, Bridget Jones, stilando la lista dei buoni propositi dell’anno nuovo. Passano i decenni, non si scrive più sul diario bensì sullo smartphone pieno di app conta passi, conta calorie ecc. ma il desiderio di vedere la lancetta della bilancia precipitare rimane in tutte noi che discendiamo da Bridget (no sorelle Hadid, non parliamo con voi!).

bobinda8 : @deidda @FratellidItalia @peppoloker Abbiamo diversi esempi in Italia di personaggi che sono in calo di visibilità… - miIeymiller : strano che non finissi la settimana nei peggiori dei modi - MauroBenetti6 : RT @allenatorebis: Non ce la posso fare... ????? Ma li state sentendo tutti i #quaquaraquà di #ItaliaViva in giro per le varie TV??? 'Se non… - Alex69to : @graziano_delrio Caro Del Rio, uno Stato di emergenza che si trascina da un anno (e che ne durerà altri 10), non si… - penna_tagliente : RT @MarcoRizzoPC: PIÙ SI SOMIGLIANO, PIÙ LITIGANO Giuseppe #Conte sta tentando in tutti i modi di sfruttare l’ultima chance di salvare uno… -

Ultime Notizie dalla rete : modi peggiori Le pagelle di Lazio-Roma: solo Lopez si salva Il Romanista Lazio-Roma, rabbia e delusione: monta la protesta dei tifosi giallorossi

Roma – Finisce nel peggiore dei modi il primo derby stagionale per la Roma, sconfitti con un netto 3-0 dalla Lazio. I giallorossi non sono mai entrati in partita e ad infastidire i tifosi, oltre al b ...

Polverosi: “Franchi, per Firenze è un fallimento. Monumento che verrà giù”

Il commento del noto giornalista Alberto Polverosi alla vicenda Franchi, deflagrata ieri con i comunicati di Ministero e Fiorentina ...

Roma – Finisce nel peggiore dei modi il primo derby stagionale per la Roma, sconfitti con un netto 3-0 dalla Lazio. I giallorossi non sono mai entrati in partita e ad infastidire i tifosi, oltre al b ...Il commento del noto giornalista Alberto Polverosi alla vicenda Franchi, deflagrata ieri con i comunicati di Ministero e Fiorentina ...