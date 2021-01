Giuntoli conferma: “Trattativa in corso per Milik all’Olympique” (Di domenica 17 gennaio 2021) Intervenuto a Dazn, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha confermato quanto vi abbiamo anticipato negli ultimi giorni. Queste le sue dichiarazioni: “Milik all’Olympique? C’è una Trattativa in corso con il club, stiamo lavorando. Vedremo chi avrà più pazienza. C’è un grande rapporto con il club e con Arek, stiamo valutando insieme un po’ di cose”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 gennaio 2021) Intervenuto a Dazn, il direttore sportivo del Napoli Cristianohato quanto vi abbiamo anticipato negli ultimi giorni. Queste le sue dichiarazioni: “? C’è unaincon il club, stiamo lavorando. Vedremo chi avrà più pazienza. C’è un grande rapporto con il club e con Arek, stiamo valutando insieme un po’ di cose”. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Nel prepartita di Napoli-Fiorentina è intervenuto Cristiano Giuntoli che ha commentato le voci relative al possibile passaggio di Milik al Marsiglia.

