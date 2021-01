Genoa, Ballardini: “Contro una grande Atalanta noi fatto una buona partita” (Di domenica 17 gennaio 2021) Ottimo pareggio del Genoa a Bergamo con l'Atalanta. I rossoblu ingabbiano la squadra di Gasperini e finisce 0-0. Il tecnico Davide Ballardini analizza così la prestazione della sua squadra: "Il Genoa ha fatto una buona partita stasera Contro un'Atalanta che sappiamo che squadra è. I nerazzurri hanno talmente tanti bravi giocatori e soluzioni che se chiudi da una parte ti attaccano su altre zone di campo, è una squadra che non per niente è tra le più forti in Europa. Un punto importante che consolida l'aspetto della squadra e della compattezza. La classifica è chiara a tutti, sappiamo bene che c'è ancora tanto da fare" Strootman? È un giocatore che dà un valore aggiunto per intelligenza e qualità. Poi è calato e la squadra ne ha ... Leggi su itasportpress (Di domenica 17 gennaio 2021) Ottimo pareggio dela Bergamo con l'. I rossoblu ingabbiano la squadra di Gasperini e finisce 0-0. Il tecnico Davideanalizza così la prestazione della sua squadra: "Ilhaunastaseraun'che sappiamo che squadra è. I nerazzurri hanno talmente tanti bravi giocatori e soluzioni che se chiudi da una parte ti attaccano su altre zone di campo, è una squadra che non per niente è tra le più forti in Europa. Un punto importante che consolida l'aspetto della squadra e della compattezza. La classifica è chiara a tutti, sappiamo bene che c'è ancora tanto da fare" Strootman? È un giocatore che dà un valore aggiunto per intelligenza e qualità. Poi è calato e la squadra ne ha ...

