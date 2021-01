CorSport : #Gattuso: “Allenare questo #Napoli è un onore. Il pranzo? Ho pagato io!” ?? - mirko_masella : RT @sportli26181512: Gattuso: “Allenare questo #Napoli è un onore. Il pranzo? Ho pagato io!”: Il tecnico azzurro dopo il travolgente 6-0 al… - sportli26181512 : Gattuso: “Allenare questo #Napoli è un onore. Il pranzo? Ho pagato io!”: Il tecnico azzurro dopo il travolgente 6-0… - napolista : #Gattuso: «Si sono raccontate tante storielle sulla squadra che ce l’aveva con me e io con loro» «Io so cosa pensa… - cn1926it : #Gattuso: “Non è stata una partita facile, dobbiamo migliorare alcune cose. Un onore allenare il #Napoli” -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso Allenare

Per Gattuso buone notizie. È infatti tornato ad allenarsi con il resto del gruppo Kostas Manolas. Il difensore era stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo appena ...A volte purtroppo non si riesce a mettere in opera quanto si prepara in allenamento. La Supercoppa? Partita molto importante, era fondamentale vincere oggi per prepararla con serenità, anche se ...