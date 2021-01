Frey: “Mandzukic? Mi piace. E’ come avere un secondo Ibrahimovic” (Di domenica 17 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Sebastian Frey, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua su Mario Mandzukic, vicinissimo al trasferimento al Milan Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 17 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Sebastian, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua su Mario, vicinissimo al trasferimento al Milan Pianeta Milan.

Sebastian Frey, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua su Mario Mandzukic, vicinissimo a trasferirsi in rossonero: "E' un giocatore che a me piace tanto, avrei voluto avere ...

