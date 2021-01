Covid, via libera del Cts alla riapertura delle scuole: 'Chi non lo fa se ne assume responsabilità' (Di domenica 17 gennaio 2021) Gli esperti hanno inoltre sottolineato " riferisce TgCom24 - che "se qualche presidente di Regione decidesse diversamente, se ne assume la responsabilità". Ed ecco che, più nel dettaglio, il nuovo ... Leggi su isnews (Di domenica 17 gennaio 2021) Gli esperti hanno inoltre sottolineato " riferisce TgCom24 - che "se qualche presidente di Regione decidesse diversamente, se nela". Ed ecco che, più nel dettaglio, il nuovo ...

g_brescia : Aiuti #Covid. Prima gli italiani? Solo se amici degli amici e ricchi...poi, forse, i bisognosi! Michela Rosetta, si… - Agenzia_Ansa : Arcuri: 'E' davvero sconsigliabile utilizzare un tipo di vaccino anti Covid per la prima dose e uno diverso per la… - Agenzia_Ansa : #Arcuri: '#Pfizer ha tagliato 165 mila dosi del #vaccino'. Solo sei regioni non saranno penalizzate #Covid-19 #ANSA - toro51071 : “È indecente mettere in giro un vaccino in questo modo. Lo dice anche il British Medical Journal: non sappiamo trop… - TSTARANTO : Covid: Il bollettino della Puglia del 17 gennaio. 7572 test e 908 casi. 65 nel tarantino -