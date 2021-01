Come sta Fausto Gresini? Le condizioni peggiorano, febbre alta (Di domenica 17 gennaio 2021) Non arrivano buone notizie sulle condizioni di salute di Fausto Gresini, ricoverato dalla fine del 2020 all’ospedale Maggiore di Bologna a causa del coronavirus. Nei giorni scorsi la sua situazione sembrava migliorata, con l’ultimo bollettino che parlava di condizioni stabili, ma ancora legate ad un’insufficienza respiratoria, riuscendo ad avere una video-chiamata con la figlia Agnese. Tuttavia, un nuovo aggiornamento è arrivato da Lorenzo, figlio del team manager, che sui social ha postato un messaggio ben più negativo, parlando di febbre alta e un peggioramento generale, focalizzandosi inoltre sulle conseguenze che ha avuto il covid sul corpo del padre. “Ciao a tutti, ieri babbo ha avuto un peggioramento con febbre alta: non mi piace dilungarmi in ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) Non arrivano buone notizie sulledi salute di, ricoverato dalla fine del 2020 all’ospedale Maggiore di Bologna a causa del coronavirus. Nei giorni scorsi la sua situazione sembrava migliorata, con l’ultimo bollettino che parlava distabili, ma ancora legate ad un’insufficienza respiratoria, riuscendo ad avere una video-chiamata con la figlia Agnese. Tuttavia, un nuovo aggiornamento è arrivato da Lorenzo, figlio del team manager, che sui social ha postato un messaggio ben più negativo, parlando die un peggioramento generale, focalizzandosi inoltre sulle conseguenze che ha avuto il covid sul corpo del padre. “Ciao a tutti, ieri babbo ha avuto un peggioramento con: non mi piace dilungarmi in ...

Ultime Notizie dalla rete : Come sta Come sta Petagna? Gattuso: "Accusato un problema al polpaccio, speriamo nulla di grave" TUTTO mercato WEB Al-Attiyah vince la Stage 11, Peterhansel gestisce. Sunderland è 2°

A soli 225 km cronometrati dall’agognato traguardo di Jeddah, la Dakar 2021 continua a regalare emozioni intense e colpi di scena inattesi ...

Crisi di governo, il Pd e la vittoria a metà. «Morire per Conte? No»

Sarà un trionfo o un funerale di prima classe. Anche se il Pd preferirebbe che la sfida di Conte si concludesse con una vittoria mutilata, in modo da tenere in vita il premier ma al tempo stesso ...

