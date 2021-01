Bologna | buone notizie per Mihajlovic | un rientro importante in gruppo

Leggi su calcionews24

(Di domenica 17 gennaio 2021) Ilriprenderà martedì gli allenamenti dopo la sessione odierna: ecco il punto sugli uomini di SinisaIl, dopo la sessione mattutina odierna, riprenderà martedì gli allenamenti. Si rivede inMbaye che si è allenato con i compagni. «Sono ripresi questa mattina, dopo la vittoria sul Verona, gli allenamenti della squadra al centro tecnico. Lavoro di scarico in palestra per i titolari di ieri, seduta in campo con partitella per tutti gli altri, con Ibrahima Mbaye che è rientrato ine ha lavorato regolarmente con i compagni. Differenziato per Gary Medel, terapie per Federico Santander». Leggi su Calcionews24.com