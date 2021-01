Vanno massacrati in tribunale Pfizer non consegna? La dritta di un furibondo Crosetto

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 gennaio 2021) Altro sfregio tedesco: il colossoha annunciato una riduzione delle consegne del vaccino anti-coronavirus in Europa a causa di problemi di produzione. Nel dettaglio, per l'Italia il taglio sarà del 29%: una mancanza che mette a rischio l'intera campagna vaccinale. E nel mirino, per l'ennesima volta, ci è finito il commissario a tutto, Domenico Arcuri. Il quale però in questa occasione viene difeso da Guido, su Twitter, laddove il Gigante esprime il suo sintetico pensiero: "Adesso, capisco che ormai Arcuri sia diventato il pungiball preferito dell'Italia, ma se lanon rispetta un contratto, cosa ne può e che può fare? Deve solo massacrarla in, chiedendo i danni", conclude, suggerendo una belligerante via d'uscita.