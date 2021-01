Tirrenica | l' annuncio di Simiani Pd | Anas subentrerà a Sat | poi tra qualche mese il commissariamento

(Di sabato 16 gennaio 2021) Il responsabile infrastrutture dei Democratici spiega i prossimi passi. "L'opera è in elenco, ma prima servirà il passaggio della concessione". Tra le priorità anche la 398 e il "lotto zero"

Ultime Notizie dalla rete : Tirrenica annuncio

Il Tirreno

FIRENZE. "La Tirrenica fa parte dell'elenco delle opere da commissariare. Per alcune questioni tecniche non si può procedere al commissariamento immediato, ma questo avverrà entro qualche mese". Così ...E annuncia: "Una volta superata l’attuale crisi di Governo presenterò una interrogazione sul tema". "Delle chiacchiere non se ne può veramente più" afferma Diego Cinelli, sindaco di Magliano, ...